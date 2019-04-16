YSK, MHP'nin iki ildeki itirazını reddetti

16 Nisan 2019

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Iğdır ve Kars'taki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

MHP, iki kentte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

Kars'ta ise Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik'in itirazının kabul edilmesi üzerine 167 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 192, MHP'li aday Nazik ise 10 bin 954 oy almıştı.

Kaynak: AA