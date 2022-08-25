YSK personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre 48 Zabıt Katibi 5 Hizmetli alınacak.

Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacak. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabilecek. Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar listede belirtilen “Merkez Teşkilat” seçeneği ile başvuru yapacaklar.

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