YSK, yedek üye itirazını reddetti

20 Mayıs 2019

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da 31 Mart seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı.

YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklamayacağı öğrenildi.

Kurulun, gerekli tasnif ve imza işlemlerinin ardından gerekçeli kararını kamuoyu ile paylaşması bekleniyordu.

Yedek üye itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.

İstanbul İl Seçim Kurulu aracılığıyla yapılan bir başvuruda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yedek üyelerin de arasında bulunduğu on bir üyenin katılımıyla verildiği, bu üyelerden dördünün yedek olduğu belirtildi. Başvuruda, İstanbul seçimiyle ilgili verilen kararın kaldırılması, Kurul'un yedi asıl üyesiyle toplanarak tekrar karar vermesi istendi.

İstemi görüşen YSK, talebi reddetti.

Kararda, daha önce demokratik ve geniş katılımlı müzakereye olanak tanımak açısından YSK'nın uzun süredir 11 üye ile toplantı yaptığı ve bu hususun Anayasa'ya aykırı olmadığı ifade edildi.

Kurulun kararında, Anayasa'nın 79. maddesine göre, YSK'nin yedi asıl ve dört yedek üyeden oluştuğu, üyelerin altısının Yargıtay, beşinin Danıştay genel kurullarınca gizli oyla seçildiği hatırlatıldı.

Kısa karar 6 Mayıs'ta açıklamıştı

Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 4'e karşı 7 oyla iptal etmişti.

YSK, kısa kararı 6 Mayıs'ta açıklamıştı.

Kısa kararda; 31 Mart seçiminin iptal edilmesi, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması ile 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmemesi gerekçelerine dayandırılmıştı.

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