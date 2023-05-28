YSK: Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK geçici sonuçları açıklayana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemelerini rica ederiz. Sonuçlar siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurula veri akışında problem olmadığını, verilerin siyasi partilerle de paylaşıldığını bildirdi.
Yener, Kurul önünde yaptığı basın açıklamasında, ilçe ve il seçim kurullarından şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olduğunu belirtti.
Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır." dedi.