YSK: Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurula veri akışında problem olmadığını, verilerin siyasi partilerle de paylaşıldığını bildirdi.

Yener, Kurul önünde yaptığı basın açıklamasında, ilçe ve il seçim kurullarından şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olduğunu belirtti.

Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır." dedi.