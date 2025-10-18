SON DAKİKA: YSK kararını açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi devam edecek

YSK’dan CHP İstanbul Kongresi için yeşil ışık
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin başvuruyu değerlendirdi. Kurul, kongrenin devamına karar vererek kongre sürecinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne dair hukuki süreçte Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) son dakika kararı geldi.
YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği “kongrelerin tedbiren durdurulması” kararına rağmen, kongre sürecinin seçim kurullarınca durdurulamayacağına hükmetti.
Kurul, yaptığı değerlendirme sonunda şu ifadeyle kararını duyurdu:
“Kongre sürecinin ilçe seçim kurumlarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir. Kongrenin devamı yolunda karar alınmıştır.”
Böylece, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin planlandığı gibi 19 Ekim 2025 tarihinde yapılmasının önü açılmış oldu.