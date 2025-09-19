YSK’dan CHP kurultayı için iptal talebine ret
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Böylece CHP kurultayı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı.
“Tam kanunsuzluk” iddiasıyla yapılan iptal istemini değerlendiren YSK, başvuruyu reddetti.
Alınan kararın ardından CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ