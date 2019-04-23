YSK'dan İstanbul kararı

23 Nisan 2019

İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK, KHK'lıların oy kullanabileceğine karar verdi.

İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti, YSK'ya, KHK ile görevlerinden ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu bir liste sunmuş ve bu kişilerin oy kullanamayacağını iddia etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da bu şekilde 14 bin 712 kişi bulunduğu bilgisini vermişti.

Diğer taraftan YSK, 41 bin 132 kısıtlı seçmen iddiası ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını istedi.

AK Parti, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını iddia ediyor. Kısıtlı seçmen tanımı; akıl hastalığı veya akıl zayıflığı olanlar ile alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı bulunanlar için kullanılıyor.