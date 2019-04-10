YSK'dan KHK'lı başkanlar ve Yusufeli kararı

10 Nisan 2019

Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmeyeceğini ve Artvin Yusufeli'de seçimlerin iptal edilmesine karar verdi.

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuştu.

Bu kişilere mazbata verilip verilmediğiyle ilgili il seçim kurullarına başvuran YSK, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

Kurulun bu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

Yusufeli'nde seçimler iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı.

CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.

Kaynak: AA