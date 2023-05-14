YSK'dan son dakika açıklaması: Sandıkların yüzde 87.13'ü açıldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Yener; Sandıkların yüzde 87.13'ü açıldı, sisteme veri girişi devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener açıklamalarda bulundu. Sisteme yurt içindeki oyların yüzde 47'sinin girdiğini belirten Yener, "Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır" dedi.
Saat 23.53'te tekrar açıklama yapan Yener, yurt içindeki oyların yüzde 71'inin, yurt dışındaki oyların ise yüzde 18'inin sisteme girildiğini bildirdi. Saat 01.34'te yeniden açıklama yapan Yener, "An itibariyle açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışı yüzde 30.8, genel yüzde 87.13'dür" dedi.