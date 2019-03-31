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YSK'dan suç duyurusu

YSK, yayın yasağı kalkmadan sonuçları yayınlayan kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.

YSK'dan suç duyurusu
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YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.

Bu arada YSK, yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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