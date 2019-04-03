YSK'dan "yeniden sayım" açıklaması

03 Nisan 2019

YSK Başkanı Sadi Güven devam eden itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Güven, şöyle konuştu:

"İstanbul'da çoğunlukla sadece geçersiz oylar tekrar sayılacak, bu ilk defa alınan bir karar değil. Sayım başladıysa sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi, verilen karar budur, sayım işlemi başladıysa bunun artık durdurulamayacağını öngördük. Sayım sonucunda sadece itiraz eden parti açısından değerlendirme yapılmıyor, geçersizlik nedenlerine bakılıyor."

Geçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçeler şöyle: Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Ataşehir, Fatih, Bayrampaşa, Beykoz, Şile.

Bu 7 ilçedeki toplam geçersiz oy sayısı ise 48 bin 186.

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