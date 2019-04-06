YSK'den TRT'ye izin çıkmadı
Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz şekilde canlı yayın yapılması talebini kabul etmedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine ilişkin karar aldı.
YSK, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da süren sayım işlemlerinden haber amaçlı görüntü alınmasına izin verdi.