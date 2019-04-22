YSK'nin İstanbul toplantısı başladı

22 Nisan 2019

YSK'nin, AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimleri için iptal taleplerini görüşeceği toplantısı saat 14:00'da başladı.

Partilerin itiraz dilekçeleri toplantı öncesinde kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden yaptığı ön çalışma da tamamlandı.

Belgelerin incelenme süresi düşünüldüğünde gün içinde bir karar çıkmaması olası görülüyor.

Oy kaydırmaları yapıldığını, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını iddia eden AK Parti; son olarak YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunmuştu.

Bu arada AK Parti, Büyükçekmece ile Büyükşehir itirazlarının birlikte görüşülmesini istemiş, YSK de bunu kabul etmişti.

Öta yandan MHP; Büyükşehir ve Maltepe için seçimlerin iptali talebinde bulunmuştu.