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YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

YSK'nın yeni başkanı belli oldu
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

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Kaynak: AA

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