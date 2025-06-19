YTAK kredilerinin limiti 500 milyar TL’ye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini yüzde 70 artışla 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Erdoğan, “Üretim ekonomisini desteklemeye devam ediyoruz. Krediler cari açığın kapanmasına ve fiyat istikrarına katkı sunacak yatırımlara yönlendirilecek” dedi.
Nagihan KALSIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ekonomi, savunma sanayii ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin üretim ekonomisinin lokomotifi konumundaki sanayici, yatırımcı ve ihracatçıları teşvik paketleriyle desteklediklerini belirten Erdoğan, Merkez Bankası aracılığıyla verilen yatırım taahhütlü avans kredilerinde kapsamlı bir genişlemeye gittiklerini açıkladı.
Yatırım kredisi programı yüzde 70 artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için 2 yıl ana para ödemesiz, azami 10 yıl vadeli ve 10 milyar liraya kadar yatırım taahhütlü avans kredisi sağlandığını hatırlatarak, “Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Program büyüklüğünü 300 milyar liradan yüzde 70 artışla toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz” dedi. Erdoğan, bu kredilerin cari açığın kapanmasına ve fiyat istikrarına katkı sunacak yatırımlara yönlendirileceğini belirterek, “Daha güçlü destek olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Asgari ücretin alım gücü 2002’ye kıyasla arttı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mazot fiyatlarıyla ilgili eleştirilerine de değinen Erdoğan, geçmişe dönük bir karşılaştırma yaparak, “Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Bununla 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücretli bir vatandaş, arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor” dedi. Erdoğan, “Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Ancak başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, 86 milyonun tamamının refahını artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.
Savunma sanayiinde “tam bağımsızlık” vurgusu
Konuşmasında savunma sanayii politikalarına da değinen Erdoğan, “Yüzde 20’lerden alıp yüzde 80’lere çıkardığımız yerli ve milli üretim oranımızı daha da yukarılara taşıyacağız. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar, kararlılıkla ilerleyeceğiz” dedi.
İsrail ve bölgesel mesajlar: “Cenge hazır olmalıyız”
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail saldırganlığının durdurulması insanlık için elzemdir” diyerek, bölgedeki tüm ülkelere, İran dahil, bu durumdan ders çıkarma çağrısında bulundu. Erdoğan, “Eğer bu topraklarda şerefinle, namusunla yaşamak istiyorsan cenge hazır olacaksın. Caydırıcı gücün yoksa bu coğrafyada ayakta duramazsın” dedi.
"Stratejik sektörlerdeki yatırımları daha güçlü destekleyeceğiz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ programının büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkartıldı” açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Kacır, “İleri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları daha güçlü destekleyeceğiz. Hedefimiz net: Türkiye’yi yüksek katma değerli üretimin, inovasyonun ve teknolojik dönüşümün merkezi hâline getirmek. Türkiye Yüzyılı’nda durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendirecek önemli bir adımı daha attıklarını kaydeden Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu güçlendirecek önemli bir adımı daha atıyoruz. Enflasyonla mücadelede sağladığımız ilerlemeyi, 86 milyon vatandaşımızın refahına ve alım gücüne yansıtmakta kararlıyız. Bu süreçte, üretime ve teknolojiye yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Yatırım Taahhütlü Avans Programımızın büyüklüğünü yüzde 70 artırarak 300 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarıyoruz” dedi.