YTAK kredilerinin limiti 500 milyar TL’ye çıkıyor

Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplan­tısı’nda yaptığı konuşmada ekonomi, savunma sanayii ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin üretim ekonomisinin loko­motifi konumundaki sanayi­ci, yatırımcı ve ihracatçıları teşvik paketleriyle destekle­diklerini belirten Erdoğan, Merkez Bankası aracılığıy­la verilen yatırım taahhütlü avans kredilerinde kapsam­lı bir genişlemeye gittiklerini açıkladı.

Yatırım kredisi programı yüzde 70 artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta-yüksek ve yüksek tekno­lojili yatırımlar için 2 yıl ana para ödemesiz, azami 10 yıl vadeli ve 10 milyar liraya ka­dar yatırım taahhütlü avans kredisi sağlandığını hatırla­tarak, “Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Program bü­yüklüğünü 300 milyar lira­dan yüzde 70 artışla toplam 500 milyar liraya çıkartıyo­ruz” dedi. Erdoğan, bu kredi­lerin cari açığın kapanması­na ve fiyat istikrarına katkı sunacak yatırımlara yönlen­dirileceğini belirterek, “Da­ha güçlü destek olacağız. Ha­yırlı, uğurlu olsun” ifadeleri­ni kullandı.

Asgari ücretin alım gücü 2002’ye kıyasla arttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mazot fiyatlarıyla il­gili eleştirilerine de değinen Erdoğan, geçmişe dönük bir karşılaştırma yaparak, “Gö­reve geldiğimizde asgari üc­ret 184 liraydı. Bununla 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücretli bir vatandaş, arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor” dedi. Er­doğan, “Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hayat paha­lılığı kaynaklı her türlü sıkın­tının farkındayız. Ancak ba­şarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mü­cadelede mevzi kazandıkça, 86 milyonun tamamının re­fahını artıracağız” değerlen­dirmesinde bulundu.

Savunma sanayiinde “tam bağımsızlık” vurgusu

Konuşmasında savun­ma sanayii politikalarına da değinen Erdoğan, “Yüzde 20’lerden alıp yüzde 80’le­re çıkardığımız yerli ve mil­li üretim oranımızı daha da yukarılara taşıyacağız. Sa­vunma sanayiinde tam ba­ğımsızlık hedefimize ulaşa­na kadar, kararlılıkla ilerle­yeceğiz” dedi.

İsrail ve bölgesel mesajlar: “Cenge hazır olmalıyız”

İsrail’in Gazze’ye yöne­lik saldırılarına da sert tep­ki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail saldırganlı­ğının durdurulması insanlık için elzemdir” diyerek, bölge­deki tüm ülkelere, İran dahil, bu durumdan ders çıkarma çağrısında bulundu. Erdoğan, “Eğer bu topraklarda şerefin­le, namusunla yaşamak isti­yorsan cenge hazır olacak­sın. Caydırıcı gücün yoksa bu coğrafyada ayakta duramaz­sın” dedi.

"Stratejik sektörlerdeki yatırımları daha güçlü destekleyeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ programının büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkartıldı” açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, “İleri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları daha güçlü destekleyeceğiz. Hedefimiz net: Türkiye’yi yüksek katma değerli üretimin, inovasyonun ve teknolojik dönüşümün merkezi hâline getirmek. Türkiye Yüzyılı’nda durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendirecek önemli bir adımı daha attıklarını kaydeden Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu güçlendirecek önemli bir adımı daha atıyoruz. Enflasyonla mücadelede sağladığımız ilerlemeyi, 86 milyon vatandaşımızın refahına ve alım gücüne yansıtmakta kararlıyız. Bu süreçte, üretime ve teknolojiye yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Yatırım Taahhütlü Avans Programımızın büyüklüğünü yüzde 70 artırarak 300 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarıyoruz” dedi.