Yüceer: Ağır vergiler binlerce insanı sahte içkiye yönlendiriyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, 24 Haziran’da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içki nedeniyle zehirlenen 30 kişiden 12’sinin hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak, "Olayın üzerinden on günden fazla süre geçmesine rağmen iktidarın konuyla ilgili hassasiyetini öğrenebilmiş değiliz. Ama konu alkol olunca ellerini ovuşturduklarını her fırsatta göstermekten de çekinmiyorlar." açıklamasını yaptı.

Yüceer açıklamasında şunları kaydetti:

“Sahte içki sorunu her geçen gün derinleşen bir yara olmaya ve can almaya devam ediyor. Son olarak Tekirdağ’da 24 Haziran gününden itibaren bir büfeden satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede entübe olan Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman’ın yaşamını yitirmesiyle ölüm sayısı 12’ye yükseldi. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlarımızın da durumlarının ağır seyrettiği bilgisini aldım, acil şifalar dilerim. Olayın üzerinden on günden fazla süre geçmesine rağmen iktidarın konuyla ilgili hassasiyetini öğrenebilmiş değiliz. Ama konu alkol olunca ellerini ovuşturduklarını her fırsatta göstermekten de çekinmiyorlar.

“Sahte içki ölümleri cinayettir”

Sahte içki problemi AKP İktidarı döneminde, siyasi bir tercihle alkole getirilen aşırı vergiler neticesinde ortaya çıkmıştır. Alkolün en pahalı olduğu üçüncü ülkeyiz. Son olarak 2021 Ocak’ta getirilen ÖTV zammıyla alkoldeki vergi oranı yüzde 70’lere tırmandı. İktidarın insanların yaşam tarzına müdahale etmek için alkollü ürünlere getirdiği ağır vergiler binlerce insanı sahte içkiye yönlendirmektedir. Yılda en az 500’den fazla insanımız sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmektedir. AKP iktidarının insanların yaşam tarzına müdahale etmek için alkollü ürünlere getirdiği ağır vergiler binlerce insanı sahte içkiye yönlendirmektedir. Sahte içkinin yaygınlaşmasının nedeni AKP’dir. İktidar, insanların yaşam tarzlarına müdahale etmek için alkole getirdiği olağanüstü vergilerden vazgeçmeli, sahte içki üretimine yönelik ciddi denetimler yapmalı, sahte içki üretimine etkili cezalar verilmeli. Sahte içki ölümleri cinayettir. Sorumluları hesap vermelidir.

COVID-19 salgını gibi krizler genellikle işsizliğin artmasına ve nüfusun daha büyük kesimleri için gelir azalmasına yol açar. Bunun yanı sıra sosyal izolasyon ve geleceğe ilişkin belirsizliğin tetiklediği psikolojik sıkıntılardaki artış alkol tüketimini ve buna bağlı zararları tetiklediği gibi alkol bağımlılığını da artırabilir. Böylesi uygun ortamlarda sahtecilik de katlanarak büyümektedir. Pandeminin hiçbir sürecini düzgün yönetemeyen iktidar sorumluluktan kaçarak yönetim zafiyetini açıkça göstermektedir. Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi bu sorunların ilacı hemen erken seçime gitmektir.”