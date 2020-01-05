Yücel Çelik, hayata veda etti
Doğuş Holding ve Garanti Bankası eski başkanvekili ve Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, hayata gözlerini yumdu.
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, hayata veda etti.
Yücel Çelik 6 Ocak Pazartesi günü İstanbul Levent Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü mezunu olan ve iş hayatına Ziraat Bankası'nda müfettiş olarak başlayan Yücel Çelik, bir dönem Doğuş Grubu'na ait Garanti Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.
Yücel Çelik, Doğuş Holding ve Garanti Bankası eski başkanvekili görevlerinde de bulundu.