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Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu
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Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: AA

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