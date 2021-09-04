Yük treni minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADS 755 plakalı servis aracına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre, araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.