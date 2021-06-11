Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Buradaki konuşmasında barajın ve isale hattının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yaklaşık 38 milyon metreküplük su biriktirme hacmi olan barajın, ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu şu dönemde hayati bir yatırım olarak hizmete girdiğini belirtti.

Erdoğan, şehre yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 45 kilometrelik isale hattının da tamamlanmasıyla artık Kilis'in bu sorununun tamamen çözüldüğünü kaydetti.

"Demokratik ve ekonomik kazanımları göz dikenlere geçit vermeyeceğiz"

Konuşmasında, "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik. Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz.

Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir."

Kilis'te iki önemli tesisi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "Kilis Yukarı Afrin Barajı, depolayacağı 38 milyon metreküp suyla, Kilis için büyük önem arz eden Seve Barajı’nın depolama hacminin 2 katı kadar su biriktirme hacmine sahiptir. Baraj ile Kilis şehir merkezine yıllık 19 milyon metreküp yani Seve Barajı depolama hacmi kadar içme suyu sağlanmaktadır." dedi.