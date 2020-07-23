ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Son Dakika Haberleri:

Yüksek Askeri Şura toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yüksek Askeri Şura toplanacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap