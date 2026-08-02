Yüksek cezalar trafikte şiddeti azalttı: Vakalarda yüzde 50 düşüş

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Şubat ayında yürürlüğe giren ve trafik ihlallerine yönelik yaptırımları önemli ölçüde artıran düzenlemenin ardından trafikte yaşanan şiddet olaylarında belirgin gerileme yaşandı.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sonuçlarını değerlendirerek, yeni yaptırımların sürücüler üzerinde caydırıcı etki oluşturduğunu ifade etti.

Düzenlemeyle birlikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, araçlarının 30 gün trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlandı.

Şahin, yüksek para cezalarının etkisiyle trafikteki şiddet vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 azaldığını belirterek, "Yeni yaptırımlar önemli bir caydırıcılık oluşturdu. Sürücülerin kurallara uyma konusunda daha dikkatli davrandığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, trafikte kalıcı güvenliğin yalnızca cezalarla sağlanamayacağını vurgulayan Şahin, trafik kültürünün geliştirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının da eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti.