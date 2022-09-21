Yüksek fiyatlar özel hastanelere gidişi azaltıyor

Mehmet KAYA/ANKARA

Özel hastanelere yapılan başvuru sayısı sınırlı arttı. 2022’nin ilk 5 ayında özel hastanelere yapılan başvuru bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 19,25 artarken, devlet hastanelerine başvuru yüzde 56’lara kadar yükseldi. Üniversite hastanelerine başvuru sayısı da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 35,7 oranında arttı. 2022’nin ilk beş ayında hastanelere toplam 232 milyon 645 bin kez başvuru yapıldı. Sadece bu dönemde bile kişi başına başvuru sayısı 3’e yaklaştı. Yılın ilk 5 ayı itibariyle hastanelere yapılan ödeme yüzde 55, eczanelere yapılan ödeme ise yüzde 48 oranında yükseldi.

Ekonomik zorluklar ve enflasyondaki yükseliş, sağlık sisteminde de kendini göstermeye başladı. Bazı özel sağlık kuruluşları sosyal güvenlik kapsamından çıkarken, vatandaşların da kamu sağlık kuruluşlarına ilgisinin arttığı gözlendi. Salgın döneminde hastanelere başvurular hem kısıtlamalar hem de vatandaşların enfeksiyon korkusu nedeniyle hızla düştü. 2022 itibariyle hastane başvurularında yeniden hızlı artış başladı. Başvuru artışlarının kamu sağlık kuruluşları ağırlıklı olması dikkat çekti. Sosyal güvenlik verilerine göre bu kapsamdaki sağlık harcamaları yılın 6 ayı sonunda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 66,56 oranında artarak, 119,8 milyar TL’ye çıktı.

Sağlık başvurularındaki sayısal artışlar ağırlıklı olarak ikinci ve üçüncü basamak devlet hastanelerinde oluştu. Özel sağlık kuruluşlarına başvurular sınırlı arttı. Özel hastanelere yapılan başvuru sayısında yüzde 19,25 artış görülürken, ikinci basamak devlet hastanelerine başvuru sayısı yüzde 52,71, üçüncü basamak devlet hastanelerine başvuru sayısında yüzde 56,93 artış olması dikkat çekti. Hastanelere yapılan toplam 232,6 milyon başvurunun sadece 30,6 milyonu özel sağlık kuruluşlarına yapıldı.