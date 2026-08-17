Yüksek Hızlı Tren (YHT) zam mı geldi? YHT biletleri ne kadar oldu?
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları zamlandı. YHT fiyat güncellemesinin ardından bilet fiyatları merak ediliyor. İşte "YHT biletleri ne kadar oldu" sorusunun yanıtı...
Her gün binlerce kişi Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında seyahat ediyor. Bugün itibarıyla sefer ücretlerine zam geldi. Vatandaşlar konuya dair ilgili bilgi almak isterken "YHT biletleri ne kadar oldu" sorusunu yöneltiyor.
Ankara-İstanbul güzergahında ekonomi sınıfı tek yön bilet ücreti 990 TL'ye yükseldi.
YHT yeni bilet fiyatları
Ankara-İstanbul: 990 TL
Ankara-Eskişehir: 511 TL
Ankara-Konya: 458 TL
Ankara-Sivas: 1.001 TL
Eskişehir-İstanbul: 639 TL
Eskişehir-Sakarya: 601 TL
Eskişehir-Konya: 708 TL
Eskişehir-Sivas: 1.597 TL
Konya-İstanbul: 1.442 TL