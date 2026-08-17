Yüksek Hızlı Tren (YHT) zam mı geldi? YHT biletleri ne kadar oldu?

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Her gün binlerce kişi Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında seyahat ediyor. Bugün itibarıyla sefer ücretlerine zam geldi. Vatandaşlar konuya dair ilgili bilgi almak isterken "YHT biletleri ne kadar oldu" sorusunu yöneltiyor.

Ankara-İstanbul güzergahında ekonomi sınıfı tek yön bilet ücreti 990 TL'ye yükseldi.

YHT yeni bilet fiyatları

Ankara-İstanbul: 990 TL

Ankara-Eskişehir: 511 TL

Ankara-Konya: 458 TL

Ankara-Sivas: 1.001 TL

Eskişehir-İstanbul: 639 TL

Eskişehir-Sakarya: 601 TL

Eskişehir-Konya: 708 TL

Eskişehir-Sivas: 1.597 TL

Konya-İstanbul: 1.442 TL