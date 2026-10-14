Yüksek İstişare Kurulu Erdoğan başkanlığında bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıya eski TBMM başkanları ile Cumhurbaşkanlığı bürokratları katıldı.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, kurul üyeleri eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA