Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP kararı gerekçesi açıklandı

Kararla birlikte Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçelerinde durdurulan kongre süreçlerinin kaldığı yerden devam etmesinin önü açıldı.

“Tam kanunsuzluk” vurgusu

YSK, beş ilçede olağan kongre sürecini durduran ilçe seçim kurulu kararlarını, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iptal etti. Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi ile 2006/277 sayılı önceki YSK kararına atıf yapılarak, seçim kurullarının yalnızca seçim günü işlemleriyle sınırlı gözetim görevi bulunduğu hatırlatıldı.

Kurul, ilçe seçim kurullarının kongreleri tümden askıya alma ya da durdurma yetkisinin bulunmadığını açık şekilde ortaya koydu.

Mahkeme tedbiri “yetki gaspı” sayılmadı

CHP’nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tedbirin "görev gaspı" niteliğinde olduğu yönündeki başvurusu ise YSK tarafından reddedildi.

Gerekçede, seçim dışı işlemler ve kongre gündemleri yönünden adli yargının yetkili olduğu, bu kapsamda verilen tedbir kararlarının Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca “yetki gaspı” sayılmayacağı belirtildi.

YSK: Yetki sınırlarına uyulmalı

YSK kararında, ilçe seçim kurullarının görev alanının delege listelerinin ilanı ve itirazı, seçim günü gözetimi, tutanakların düzenlenmesi ve seçim sonuçlarına yapılacak itirazların karara bağlanmasıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Bu sınırın dışına çıkılarak alınan kongreyi durdurma kararlarının ise “tam kanunsuzluk” teşkil ettiği vurgulandı.

Süreç nasıl işleyecek?

YSK’nın 5 Eylül 2025 tarihli ve 302 sayılı kararıyla, ilgili beş ilçedeki kongrelerin devam etmesi sağlanırken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına ilişkin tartışmalar adli yargı süreci içinde değerlendirilecek. YSK, bu başlıklara müdahil olmadı.