Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı tamamlandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, saat 10.15'te başlarken sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

YÖKDİL/2 Sınavı'nda İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.

ÖSYM, COVID-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

Sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.