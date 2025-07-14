Yükseköğretimde düzenleme: Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Karabük Üniversitesi'ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Kayseri Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Atlas Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Gazi Üniversitesine bağlı Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi'ne bağlı Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne bağlı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

Karar kapsamında, Anadolu Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi, Karabük Üniversitesi'nin Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi'nin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kapatıldı.

Ayrıca, Karabük Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin İslami İlimler Fakültesinin adı da İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.