Yükseköğretimde hukuki yardımın kapsamı genişletildi

Yükseköğretim kurumlarına ait birimlerde görev yapan personele yönelik hukuki yardımı düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile daha önce yalnızca sağlık çalışanlarını kapsayan hukuki yardım uygulaması, görevli tüm personeli içine alacak şekilde genişletildi.

6 Ocak 2026 tarihli ve 33129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metindeki ifadeler güncellendi. Buna göre, yönetmeliğin 2’nci maddesinde yer alan “görev yapan sağlık çalışanları” ibaresi “görevli personel” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sağlık çalışanları” ifadesi de “görevli personel” olarak yeniden düzenlendi.

Yürürlük tarihi ve yetki

Düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı sorumlu olacak.