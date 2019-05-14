Yüksekova'da bir asker şehit oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında bir asker şehit oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında bir asker şehit oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Avaşin sektörü Batıntepe üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yüksekova Avaşin sektörü Batıntepe üs bölgesine yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit olmuştur."
Kaynak: AA