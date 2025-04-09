Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geri döndü: "Gün tarafsız durma günü değildir"

TBMM Grup Toplantısı'nda söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in başkanlığı döneminde Parti'den istifa eden Yüksel Arslan ile birlikte çıktı.

Dervişoğlu kürsüde yaptığı konuşmada Arslan'ı, "Hiçbir zaman gitmediği için kendisine 'hoş geldin' demeyeceğim. Bir kardeşim, bir dava arkadaşım bugün yuvasına geri dönmüştür zaten hiç ayrılmamıştı. Rozet takmayacağım rozetiyle geldi" sözleriyle karşıladı.

"Çeşitli sebeplerle köşelerine çekilen vatan evlatlarını İYİ Parti çatısı altında durmaya çağırıyorum"

Arslan ise toplantı katılımcılarına şu sözlerle seslendi: “Yeniden aranızda olmaktan bahtiyarlık duyuyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Gün tarafsız durma günü değildir. Biz her zaman Türk devlerinin tarafıyız. Bebek katilinin özgürlüğünü isteyenlere karşı tarafsız kalamayız. İYİ Parti teröriste terörist diyen paçavraya paçavra diyen bir noktadadır. Partimizin kuruluşu sürecinde yer alan ancak çeşitli sebeplerle köşelerine çekilen vatan evlatlarını İYİ Parti çatısı altında durmaya çağırıyorum. Müsavat Dervişoğlu ile aynı safta mücadele etmekten şeref duyacağım.”