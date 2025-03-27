Yumaklı: 2025 yılı yatırım programında 10,3 milyar lira maliyetli 57 projemiz var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yaklaşık 250 milyon liralık yatırımla 750'si kadın 1000'in üzerinde istihdam sağlayacağını, ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı kentteki temasları kapsamında Şırnak Öğretmenevi'nde "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Yumaklı, Şırnak'ın çok önemli bir hayvancılık şehri olduğunu, kentin bugüne kadar gerçekteki potansiyelini açığa çıkaramadığını söyledi.

"Bundan sonra Şırnak'ta gelecek günler bizim, hepimizin." diyen Yumaklı, kentte yürütülen çalışmaları ve üretimi gördüğünde büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Yumaklı, sektördeki gelişmeleri yerinde takip etmek, yerinde istişarelerde bulunmak üzere ülkeyi karış karış dolaştıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz büyük. 'Üretimin ve üreticinin, bereketin yüzyılı yapacağız' mottosuyla bu hedefe doğru çıkmış vaziyetteyiz. Bunları yaparken ülkemizin tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğini, dünyadaki sekizinciliğini yeni politikalarla daha kalıcı hale getirmek, daha üst sıralara taşımak üzere gayret ediyoruz."

Planlı üretimin önemine işaret eden Yumaklı, üretimde suyun merkeze alınmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Türkiye'nin neresine gidersek daha verimli, kaliteli ürün üretebilmek için bizlerden su ve sulama projelerinin tamamlanması bekleniyor. Doğal olarak da böyle. Biz de bütün hedefimizi bunların üzerine kurmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Stratejik ürünler belirledik"

Üretim planlamasının en önemli ayağının destekler olduğunu dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Artık üreticilerimiz gelecek 3 yılda hangi ürün için ne kadar üretim desteği alacağını bilir durumda. Stratejik ürünler belirledik ve onlara ilave destekler belirlemiş olduk. Planlamaya uygun üretimde mazotun tamamını, gübrenin yarısını mutlaka vereceğiz. Özellikle su kısıtlı olan ilçelerde, 52 yer belirlenmiş durumda, su kullanımıyla alakalı üretim planlamamıza uymaları halinde yine geri kalan gübrenin de tamamını vererek böylece desteklerden tamamıyla faydalanmalarını sağlamış olacağız. Hayvancılık, besi materyali üretim bölgeleri belirledik,19 ili seçtik. Şırnak da bu 19 ilden biri. Hayvancılıkta doğan her kuzuya, her buzağıya 4 aylık aşılarını yaptırmak şartıyla ekstra destekler vereceğiz."

Rekabet edilebilmesi için üretimin verimli ve kaliteli olması gerektiğini belirten Yumaklı, genç ve kadın girişimcilere özel önem verdiklerini söyledi.

Yumaklı, "Tabiri caizse onlara göz bebeğimiz olarak bakıyoruz. Onların üretimde, üretimin içerisinde kalmaları ve devam etmeleriyle alakalı hem destek metodolojimizi geliştirdik hem de projelerimizi bu manada sürdürüyoruz. Aile işletmeleri hakeza yine öyle." dedi.

Genç ve kadın girişimcileri tarımsal üretimde yer almaları için daha cesur olmaya davet ettiğini belirten Yumaklı, tarım ve ormancılık alanında girişimde bulunmak için ilgili kişilerle irtibat halinde olmalarını önerdi.

Yumaklı, bölgede gezgin olarak arıcılık faaliyeti yürüten kişilere de destek sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Şırnak'ta son 22 yılda yaklaşık 35 milyar lira civarında tarım, orman ve su alanında yatırım yapmışız. Su ve sulama başlıkları hala da masamızın üzerindeki en önemli konu. Özellikle iklim değişikliğinin önümüze getirdiği farklı konjonktürel durumlardan kurtulmanın yolu su ve sulama projelerini hızlıca tamamlamak." diye konuştu.

Şırnak'ta iki tarımsal ovayı koruma altına aldıklarını ve 9 ürünün de coğrafi işaret belgesinin bulunduğunu anlatan Yumaklı, bu ürünlerin sayısının arttırılmasını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Meraların ıslahı

Kentte terörden dolayı kapanan 26 köyden 18'inde meraların tekrar üretime açıldığını, meraların ıslahına devam edeceklerini aktaran Yumaklı, "Sağım, aşılama, küpeleme gibi birçok faaliyeti kolaylaştırmak için ihtiyaçlar var. Gölgelik, güneş paneli, sulaklar var. Bunların imalatlarıyla alakalı bu bölgeye pozitif ayrımcılık yapacağımız." dile konuştu.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'ne değinen Yumaklı, bu kapsamda 2025 yılında 6 proje gerçekleştirileceğini, 411 bin fidan, 86 bin ton tohum dağıtılacağını aktardı.

Yumaklı, atıl arazilerde özellikle taşların temizlenmesi ve o verimli arazilerin kullanılması, ilk defa oralarda tarım yapılmasıyla ilgili Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Mercimeğin asıl vatanının bu bölge olduğunu ancak zaman içerisinde mercimek üretiminin azaldığını ifade eden Yumaklı, "Bu kapsamda tohum dağıtımı sürecek. İstiyoruz ki eksikliğini hissettiğimiz ürünü kendi topraklarımızda üretelim. Kendimize yeter kadar üretelim, fazlasını da ihraç edelim. Özellikle nohut, mercimek, fasulye bu tohumları arkadaşlarımız sizlere iletecekler." dedi.

"Kırsal kalkınma projeleri için 100 milyon liralık bütçe ayrıldı"

"10,3 milyar lira maliyetli 57 projemiz var 2025 yılı yatırım programında. Kırsal kalkınma projeleri için de 100 milyon liralık bir bütçe ayrıldı Şırnak'a." diyen Yumaklı, bu konuda Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce çalışmalar yapıldığını aktardı.

Sulamada yüzde 25'lik desteğin bu sene de devam edeceğini belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin altyapısı için 16 Nisan'da ihaleye çıkılacak. 2025 yılı ekim ayında bitirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 250 milyon lira yatırım bedeline sahip olacak. 750'si kadın 1000'in üzerinde istihdam sağlayacak. Ekonomiye katkısı yıllık 1,2 milyar lira civarında olacak. Bu 10,3 milyar liradan çok hızlıca 750 milyon lirasını çıkarmış olduk."

Yumaklı, merkez ilçenin içme suyu sorunları olduğunu, Akduman, Şenova İncirdere ve Uludere içme suyu ishale hattının ihalelerini bu sene gerçekleştireceklerini, İdil, Beytüşşebap, Güçlükonak ilçelerinin de içme suyu tesislerinin inşaat ihalelerinin bu sene yapılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, ormancılık faaliyetleri kapsamında Şırnak'a 40 milyon liralık yatırım yapacaklarını, 200 aileye ek gelir sağlamak üzere 50 bin menengiç ağacına Antep fıstığı aşılayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ile üreticiler, besiciler ve çiftçiler katıldı.