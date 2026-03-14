Yumaklı'dan tepki: Hayvanlara yönelik eziyet görüntülerini kabul etmemiz mümkün değil
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlara yönelik eziyet görüntülerine ilişkin sert bir açıklama yaparak, bu tür olaylara karşı Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir tarama başlatıldığını ve tespit edilen vakalarda en ağır cezai işlemlerin tavizsiz uygulandığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, hayvanlara yönelik şiddet olaylarının kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Bakanlık olarak bu konuda büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Hayvanlara yönelik eziyet görüntülerini kabul etmemiz de tasvip etmemiz de mümkün değildir. Bakanlık olarak tüm Türkiye’de tarama başlattık, tespit ettiğimiz her olayda en ağır cezai müeyyideleri tavizsiz uyguluyoruz."
pic.twitter.com/IYdAmbyr0A— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 14, 2026