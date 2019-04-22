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Yumruk atan zanlı adliyeye sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün adliyeye sevk edildi.

Yumruk atan zanlı adliyeye sevk edildi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edilirken, gözaltına alınan zanlı Osman Sarıgün adliyeye sevk edildi.

Halen gözaltında olan 5 kişinin işlemleri ise Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürüyor.

AK Parti üyesi çıktı, disipline sevk edildi

Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu bildirdi.

Çelik, "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Osman Sarıgün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi" açıklamasını yaptı.

Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgün'ün Sivrihisar'da yakalandığını duyurmuştu.

Dunya.com

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