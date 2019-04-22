Yumruk atan zanlı adliyeye sevk edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün adliyeye sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edilirken, gözaltına alınan zanlı Osman Sarıgün adliyeye sevk edildi.
Halen gözaltında olan 5 kişinin işlemleri ise Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürüyor.
AK Parti üyesi çıktı, disipline sevk edildi
Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu bildirdi.
Çelik, "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Osman Sarıgün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi" açıklamasını yaptı.
Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgün'ün Sivrihisar'da yakalandığını duyurmuştu.
Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019