Yumurta israfını engellemeye dair yeni adım: 'Son tüketim tarihi' ibaresi değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının önlenerek menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güncellenmesine karar verdi. Hazırlanan değişiklik taslağıyla, yumurtanın raf ömrüne ilişkin, Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili tüzüğündeki, "A sınıfı yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olur" ibaresi doğrultusunda düzenlemeye gidildi.

AB tüzüğündeki "A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmeli, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar B sınıfı (gıda sanayinde kullanılan) yumurta olarak değerlendirilir" yönündeki değişiklik de tebliğ taslağına eklendi. Yumurtanın israf edilmeden tüketmesi amacıyla raf ömrü için kullanılan 'son tüketim tarihi' ibaresi yerine de AB'deki gibi 'tavsiye edilen tüketim tarihi' ifadesi kullanılacak.

Yumurtayı uygun koşullarda korumak çok önemli

YUM-BİR Başkanı Afyon, "Marketlerde raflarda 15 veya 20'nci gününde aldığımız ve evimizde buzdolabında 35-40 gün beklettiğimiz yumurtaları, 'ziyan oldu, kullanılmaz' diyerek çöpe atıyoruz. Bu, milli bir israftır. Bu israfı önlemek adına 35-40 günlük yumurtalar da uygun koşullarda muhafaza edilirse tüketilebilir" diye konuştu ve ekledi:

"Kabuk bütünlüğü bozulmamış, bakteri üremesine sebep olmamış, çok aşırı sıcağa maruz kalmamış ve tozlu ortamda bulunmamış yumurtaların ömrü çok daha uzundur. Temin edildikten sonra 90 günde yumurta tüketen ülkeler de var. Ama biz AB kriterlerine uygun olarak 28 günü baz almışız."

28 günlük rafta kalma süresi değişmiyor

Marketlerde bulunan yumurtalarda 28 günün ardından raftan toplanma kriterinin bulunduğunu söyleyen Afyon, marketlerdeki bu denetimlerin eskisi gibi devam edeceğine dikkati çekerek, "Taslakta' 28 günde nihai tüketiciye ulaştırılır' ibaresi var, yani 28 günün ardından tüketiciye ulaşmıyorsa raflardan toplanacak. Rafta kalma süresi olan 28 gün değişmiyor" diye konuştu.