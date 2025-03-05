Yunan Adaları'nda deprem sessizliği! Sismik hareketlilik ekonomi ve turizme darbe vurdu

Yunanistan'ın turizm gelirleri açısından büyük önem taşıyan fakat Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle adeta birer hayalet kasabaya dönüşen Yunan Adaları'nda yaşanan deprem endişesi, bölge halkının günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

Yunanistan Sismoloji Enstitüsü'ne göre, son haftalarda 12 binden fazla depremin kaydedildiği Ege Denizi'nde bulunan Yamurgi ve Santorini adaları ıssız bir hale gelirken halkın bir kısmı evlerinden çıkmamayı tercih ediyor.

Turizm sektörünü yaz aylarında neler bekliyor?

Ana geçim kaynağı turizm olan Santorini ve Yamurgi'deki otel sahipleri ve işletmeciler yaz sezonu için endişeleniyor. Santorini'de artan rezervasyon iptalleri ada ekonomisini olumsuz etkilerken yetkililer, turizm sektörünün bu süreçten minimum zarar görmesi için çeşitli teşvikler ve destekler üzerinde çalışıyor.

Hükümet ise bölgedeki yapıların dayanıklılığını kontrol etmek ve büyük bir depreme karşı acil durum planlarını devreye sokmak için çalışmalarına devam ediyor.

Adaların deprem geçmişinde yer alan olaylar

Yamurgi Adası'nda en büyük felaketlerden biri, 1956 yılında yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem olmuştu. Bu depremin ardından meydana gelen ve 30 metreye kadar yükselen dalgalar, kıyı kesimlerde büyük yıkıma neden olmuş, bölgeyi uzun yıllar etkileyen bir travmaya yol açmıştı. Bugün artan sarsıntılar, halkın hafızasında o felaketi canlandırıyor.

Santorini, antik çağlardan bu yana aktif volkanik bölge olarak biliniyor. Milattan önce 1600'lü yıllarda meydana gelen devasa patlama, yalnızca adanın coğrafyasını değil, aynı zamanda Akdeniz’deki pek çok uygarlığın kaderini de değiştirdi. O dönemde Minos Uygarlığı'nın çöküşüne neden olduğu düşünülen bu patlama, Santorini'yi bugünkü yarım ay şeklindeki yapısına kavuşturdu.

Tsunami ihtimali ne?

2011 ve 2012 yıllarında bölgede artan sismik hareketlilikten bu yana aralıklarla küçük çaplı depremler yaşansa da, özellikle 2025 ocak ayından itibaren depremlerin sıklığı ve büyüklüğündeki yükseliş deprem endişelerini de beraberinde getiriyor.

En son 1950'lerde aktif hale gelen yanardağ, 6,9 büyüklüğünde bir depreme ve büyük bir tsunamiye neden olmuştu. Jeologlar, lav hareketliliği ve gaz çıkışlarını izleyerek olası bir patlamaya dair ipuçlarını değerlendirmeye çalışıyor.