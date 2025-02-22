Yunan bakan son durumu anlattı: Ankara ile Atina müzakereleri olumlu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere 23 Şubat’ta New York’a yapacağı ziyaret öncesinde, Türkiye ile Yunanistan'ın diyalog sürecine değindi.

Rum-Amerikan gazetesi Ethnikos Kiriks’e konuşan Yerapetritis, Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Üç konuda olumlu gelişmeler

Yerapetritis, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

Yerapetritis, Yunanistan’ın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bazı taleplerinden vazgeçmesini beklemek gerçekçi değil. Biz yalnızca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda uluslararası hukuka dayalı bir müzakereye açığız." ifadesini kullandı.

'Diyalog devam etmeli'

Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki meseleleri geniş kapsamlı bir pazarlık sürecine dönüştürdüğünü iddia eden Yerapetritis, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtti.

İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret eden Yunan Bakan, bölgedeki istikrarın korunması için diplomasinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.