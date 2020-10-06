Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye daha sağlam bir adım atmalı

06 Ekim 2020

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi yatıştırma adımını olumlu karşıladığını ancak Ankara'nın ilişkileri iyileştirmek için daha sağlam bir adım atması gerektiğini söyledi.

Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Atina'da görüştükten sonra, "Ülkemiz Türkiye'nin bölgede gerilimi yatıştırmak için attığı ilk adımı olumlu karşılıyor." dedi.

Miçotakis, Yunanistan'ın diyaloğa ve sorunları çözmek için diplomasiye hazır olduğunu ekleyerek, "İçten bir adım atıp atmadıklarını ya da kısa vadeli bir manevra olup olmadığını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki gerilim deniz yetki alanlarından etnik olarak bölünmüş Kıbrıs adasına kadar uzanıyor.

Kıbrıs'ın doğusunda temmuz ayında faaliyetlerine başlayan Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarının 12 Ekim'e kadar uzatıldığı duyurulmuş; Yunanistan bu adımı provokatif olarak tanımlamıştı.

Refinitiv Eikon verilerine göre pazar günü Kıbrıs'ın güneybatı bölgesini terk eden Yavuz gemisi, Mersin'deki Taşucu limanına demir attı.

Kaynak: Reuters