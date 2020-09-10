Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalmamak için hala vakti var

10 Eylül 2020

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara'nın gemilerini Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgelerden çekmemesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye "anlamlı" yaptırımlar uygulaması gerektiğini savundu.

NATO müttefiki olan Yunanistan ve Türkiye, bölgedeki deniz sınırları konusunda anlaşmazlık yaşıyorlar. Türkiye, her iki ülkenin de kendisinin olduğunu iddia ettiği bölgede sismik araştırma gemisi çalıştırıyor.

Miçotakis, London Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Le Monde gazetelerinde yayınlanan yazısında, "Diyaloğa ihtiyacımız var, ancak silah zoruyla değil. Ülkemin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden şey, tüm AB üye devletlerinin refahını ve güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin Türkiye'ye vereceği tepkiyi bu ay belirlemesi bekleniyor.

Miçotakis, Türkiye gemilerini geri çekmezse "anlamlı yaptırımlar" uygulanması gerektiğini savundu.

Miçotakis, "Avrupa jeopolitik gücünü gerçek anlamda göstermek istiyorsa, agresif bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz." dedi.

Miçotakis ayrıca Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalmamak ve "geri adım atmak" için hâlâ vakti olduğunu söyledi.

Miçotakis Uluslararası Uyuşmazlık Mahkemesi'ne atıfta bulunarak, "Geri çekilmeli, masaya dönmeliler ve 2016'daki istikşafi görüşmelere bıraktıkları yerden devam etmeliler. Ve eğer anlaşamazsak, o zaman Lahey'de çözüm aramalıyız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün AB'nin Türkiye ile gergin ilişkilerini Miçotakis ile görüşecek.

Kaynak: Reuters