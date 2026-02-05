Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye’ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 11 Şubat 2026’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıklamasına göre, Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye–Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis başkanlık edecek. Toplantıya iki ülkenin ilgili bakanlarının da katılması öngörülüyor.

Görüşmelerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve iki komşu ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatların değerlendirilmesi planlanıyor. Toplantı kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.