Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Doğu Akdeniz mesajı

15 Eylül 2020

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Avrupa'nın Yunanistan ile göç konusundaki dayanışmasını pratiğe dökmesi gerektiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Miçotakis, "Avrupa'nın desteğinin sözlerden eyleme geçme ve somut bir dayanışma içinde ifade edilme zamanı" dedi.

Geçen hafta Midilli Adası'ndaki yangında harap olan Moria kampının "geçmişe ait olduğunu" söyleyen Miçotakis, AB'nin daha fazla desteği ve katılımıyla yeni bir tesisin inşa edileceğini söyledi.

Miçotakis ayrıca göç meselesinin Avrupa'nın adımına ve yeni bir sığınma politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz açıklaması

Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin değerlendirileceği bu ay yapılacak AB zirvesi öncesinde, Türkiye'nin bölgedeki "provokasyonları" sona erdirmesi halinde Atina'nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Reuters