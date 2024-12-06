Yunanistan da aday gösterdi: Yeni AGİT genel sekreteri Feridun Sinirlioğlu

Malta'da düzenlenen 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yeni AGİT Genel Sekreteri belli oldu. Bu göreve Türkiye'nin adayı emekli büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi.

Sinirlioğlu, Teşkilatın temelini oluşturan 1975 Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu.

Karar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı. Genel Sekreter, AGİT üyeleri tarafından üç yıllığına seçiliyor.

Yunanistan'ın da adayıydı

Sinirlioğlu, Türkiye-Yunanistan tarafından ortak aday gösterildi. Bu kapsamda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanı Maria Telalian da AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin başına seçildi.

'Güvenin de göstergesi'

AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, ilk açıklamasında şunları söyledi: "57 üye ülkenin anlaşmaya varması, sadece bir örgüt olarak AGİT'e olan inançlarını değil aynı zamanda bana ve üç kurumun başkanlarına olan güvenlerini de göstermektedir. Genel Sekreter olarak üstlendiğim rol, katılımcı devletler arasında bir köprü ve kolaylaştırıcı olarak hareket etmeme, AGİT'in önündeki derin zorluklara ve gerçek fırsatlara uzlaşı ve çözümler getirmeme olanak sağlayacaktır."

'Aktif diplomasiye teveccühün yansıması'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin şu açıklamayı yayınladı: "Büyükelçi Sinirlioğlu'nun değişik coğrafyalardan, farklı stratejik çıkarları temsil eden 57 üyenin oydaşmasıyla seçilmesi, Türkiye'nin saygınlığına, dış politikasına ve küresel krizlerin çözümüne yönelik izlediği aktif diplomasiye gösterilen uluslararası teveccühün yansımasıdır."

Diğer üst düzey görevler

Toplantıda teşkilatın üst pozisyonlarındaki isimler de belirlendi. Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Müdürlüğü'ne Yunanistan'dan Maria Telalian, Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği'ne Hollandalı Christophe Kamp ve Basın Özgürlüğü Temsilciliği'ne Norveçli Jan Braathu getirildi.