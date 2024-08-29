Yunanistan Dışişleri Bakanı: Yunanistan temelde Türkiye'nin Avrupa ilerleyişinden yana

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Türkiye-Avrupa ilişkilerini konuşmak için bir fırsat olacağını vurgulayan Yerapetritis, "Yunanistan temelde Türkiye'nin Avrupa ilerleyişinden yanadır" diye konuştu.

Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifi ile Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin tekrar başlatılmasına yönelik çabaları son derece önemli bulduğunu ifade ederek, Brüksel'de bugün düzenlenen toplantı çerçevesinde Fidan ile bu konuları ikili görüşmede ele alacaklarını aktardı.