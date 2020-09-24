Yunanistan: Görüşmelerin tarihi belli değil

24 Eylül 2020

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas bugün yaptığı açıklamada Türkiye ile istikşafi görüşmelerin hangi tarihte başlayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Petsas, "Şu anda bir tarih belirlenmiş değil." dedi.

Petsas görüşmede "deniz yetki alanları, münhasır ekonomik bölge (EEZ) ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesinin" ele alınacağını ifade etti.

Yunanistan ve Türkiye geçtiğimiz haftalarda birbiriyle çakışan yetki alanı iddialarıyla ilgili istikşafi görüşmeleri dört yılın sonunda yeniden devam ettirmeye karar vermişti.

Kaynak: Reuters