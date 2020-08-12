Yunanistan ile ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşecek

12 Ağustos 2020

Atina ile Ankara arasında hidrokarbon kaynakları konusunda yaşanan anlaşmazlık sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere cuma günü Viyana'da bir araya gelecekler.

Türkiye'nin enerji kaynakları arama çalışmalarına yeniden başlayacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Oruç Reis pazartesi günü Doğu Akdeniz'de tartışmalı bölgeye gelerek, burada 23 Ağustos'a kadar orada faaliyet gösterecek.

Türkiye, bu ay Yunanistan'ın Girit adası ile Kıbrıs arasında bir yerde doğal gaz arama ve sondaj ruhsatları çıkarmayı planladığını açıkladı.

NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye, kıta sahanlıklarının adalarla dolu sularda ne kadar uzadığına dair çelişkili görüşlere dayanarak, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Dendias Türkiye'ye, "Yunan kıta sahanlığını derhal terk etme" çağrısında bulunarak, Yunanistan'ın egemenlik haklarını savunmaya kararlı olduğunu söyledi. Atina, sorunu çözmek için acil bir AB toplantısı çağrısında da bulundu.

AB dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı cuma günü TSİ 16.00'da telekonferansla yapılacak.

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Kaynak: Reuters