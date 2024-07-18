Yunanistan ile IOM arasında 'Ev Sahibi Ülke Anlaşması' imzalandı

Gelecekte göç meselesinin en çok gündemi meşgul edecek konular arasında yer alacağını ve zorlu bir konu haline geleceğini belirten Yerapetritis, IOM ile imzalanan anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yerapetritis, "Bugün, dünya genelinde temel ihtiyaçlardan mahrum kalan insanlar ve savaş mağdurları gibi birçok zorlukla karşı karşıyayız. Göç akışlarını yönetmek ve yasa dışı göç yollarını yasal hale getirmek için güçlü bir organizasyona ihtiyacımız var. Ayrıca, göçün temel nedenleriyle mücadele ederek insanlara daha iyi bir yaşam sunmak ve onların kendi evlerinde kalmalarını sağlamak önemli" diye konuştu.

IOM Genel Direktörü Pope ise söz konusu anlaşmanın imzalanmasının, göç meselesini stratejik ve bütüncül şekilde ele almanın önemini yansıttığını ifade etti.