Yunanistan sınırındaki Meriç çelik çiti genişletilecek mi?

Yunanistan Emniyet Teşkilatı'ndan (ELLAS) üst düzey bir yetkilinin, sınır polislerinin daha önce Meriç ilinin dağlık bölgelerinde devriye gezdiği bilgisini paylaştığı haberde, devriyenin bundan sonra Kumçiftliği ve Dedeağaç çevresinde de görevlendirileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, dün Kastanies Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek burada silahlı kuvvetler ve polisin Yunan sınırlarını koruma görevini yerine getirdiğini ve bu çabaların Avrupa tarafından takdir edildiğini belirtti. Hrisohoidis, Almanya'nın sınırlarında başlattığı kontrollere atıfta bulunarak Kastanies Sınır Kapısı'nda pasaport kontrollerinin anlaşmalar gereği eksiksiz yapıldığını söyledi.