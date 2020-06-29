Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

29 Haziran 2020

Yunanistan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını açma kararı aldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz’dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.

Yunanistan, Kastanies hudut kapısını Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için 28 Şubat’ta kapatmıştı. Kipi hudut kapısı ise martta koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.

En çok rağbet görecek destinasyon olacak

Yunanistan’ın Türkiye’den özellikle yaz döneminde çok fazla turist aldığını hatırlatan Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, sınır açmasını beklediklerini kaydetti. Temmuz başındaki Yunanistan rezervasyonlarının önemli bir kısmının ötelendiğini söyleyen Onaran, iptal olan ya da ertelenen rezervasyonların bu haberle geri dönebileceğini belirterek, Yunanistan’ın yakın dönemde en çok rağbet görecek destinasyon olacağını dile getirdi.