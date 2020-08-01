Yunanistan Türkiye ile ulaşım sınırlamasını uzattı

01 Ağustos 2020

Alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, komşu ülkeler Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya ile hava ve deniz bağlantılarının askıya alınmasının 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kiliseler dahil olmak üzere bütün kamusal kapalı mekanlarda, bugünden itibaren maske takmanın zorunlu olduğunu bildiren Hardalias, açık alanlarda maske takmayı da ‘şiddetle önerdiklerini’ söyledi.

Bakan Yardımcısı, pazartesi günü en fazla 100 kişinin katıldığı düğün ve vaftiz etkinliklerine izin verileceğini, dini festivallerle ilgi yasağın 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.