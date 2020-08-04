Yunanistan: Türkiye'den gelen göçmen ve mültecilerin sayısında azalma var

04 Ağustos 2020

Yunanistan, kısmen koronavirüs salgını ve esasen artan sınır kontrolleri nedeniyle Türkiye'den gelen göçmen ve mültecilerin sayısında bir azalma olduğunu belirtti.

Yunanistan, sayının geçen yıl aynı dönemde bildirilen 12 bin 363'e kıyasla bu yıl Nisan-Temmuz döneminde 850 olduğunu açıkladı.

Yunanistan Göç Bakanı vekili George Koumoutsakos Reuters'a yaptığı açıklamada "Ancak Türkiye, dört milyon göçmeni ve mülteciyi barındıran zorlu ve ne yapacağı kestirilemeyen bir komşu" dedi.

Koumoutsakos, "Türkiye'nin başka bir zaman tekrar bu kozu kullanmayacağının garantisini kimse veremez." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkanı ile Midilli adasındaki göçmen kamplarını ziyaret etmeden önce konuşan Koumousakos, "Azalan göçmen akını rahatlamamız anlamına gelmiyor. Tam tersine, bu durum devamlı tetikte olmamızı gerektiriyor." dedi.